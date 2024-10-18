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15:14, 18 октября 2024Бывший СССР

На Украине захотели снести памятники Полтавской битве

«Общественное»: в Полтаве хотят снести памятники битве 1709 года

Фото: Сергій Криниця / Wikimedia

В Полтаве хотят снести памятники в честь победы в Полтавской битве над шведами 1709 года. Об этом пишет издание «Общественное».

Монумент Славы, памятник защитникам Полтавы и памятник на месте отдыха Петра I хотят снести в рамках «политики дерусификации». 17 октября в городе состоялось закрытое заседание комитета Верховной Рады по информационной политике. Во время него чиновники определяли дальнейшую судьбу монументов.

По информации издания, на встрече также присутствовали местные архитекторы и краеведы. Они просили принять решение по каждому памятнику индивидуально, а не коллективно. Монументы могут снести в ближайшее время.

Ранее власти другого города Украины — Одессыпостановили снести 19 памятников русским деятелем культуры и политики. Согласно решению властей, они содержат символику, якобы отображающую «российскую имперскую политику».

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      Сергей Болиев
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