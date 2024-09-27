В Одессе соберут митинг против сноса памятника Пушкину

«Страна.ua»: в Одессе соберется митинг против сноса памятников

В Одессе соберется митинг против сноса памятников и переименования улиц. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на пост журналиста Леонида Штекеля.

Пикет запланирован на 30 сентября. Поводом для протеста стал опубликованный властями Одессы перечень памятников, подлежащих демонтажу. Среди них памятники Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Максиму Горькому и императору Александру II.

В комментариях под постом Штекеля организаторов пикета обвинили в сепаратизме и просили Службу безопасности Украины (СБУ) заняться его участниками.

Ранее власти Одессы постановили снести 19 памятников русским деятелем культуры и политики. Согласно решению властей, они содержат символику, отображающую «российскую имперскую политику».