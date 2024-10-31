В Одессе прогремел взрыв

Мэр Одессы Труханов: в городе прогремел мощный взрыв

В Одессе прогремел мощный взрыв. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышен взрыв», — написал он. Мэр также сообщил об объявленной в городе воздушной тревоге и призвал жителей прятаться в укрытиях.

До этого взрывы произошли в Киеве. По данным Киевской городской военной администрации, сработала система противовоздушной обороны. Подробностей произошедшего не приводится.

Ранее в Сумской области на севере Украины раздался взрыв. Он произошел в четверг, 31 октября, около 17:30 по московскому времени. В какой части города он прогремел, а также какие объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется.