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18:27, 31 октября 2024Бывший СССР

В Сумской области раздался взрыв

В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Сумской области на севере Украины раздался взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел в Сумах в четверг, 31 октября, около 17:30 по московскому времени. В какой части города он прогремел, а также какие объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в Сумах прозвучал на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в регионе в 15:58 по московскому времени.

Утром 31 октября стало известно об атаке российских военных на Одесскую область. В результате под ударом оказался мост через Днестровский лиман.

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