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11:04, 31 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили об ударе ВС России по мосту в Одесской области

ВСУ заявили о мощном ударе по мосту через Днестровский лиман под Одессой

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины, передает РИА Новости.

«Выпущено две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 (...) над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинским системам ПВО удалось перехватить всего две управляемые ракеты.

Военно-воздушные силы Украины сообщали о движении группы ракет со стороны Черного моря. В свою очередь, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях.

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      Валентин Карант
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