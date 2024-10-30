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20:56, 30 октября 2024Бывший СССР

Взрывы прогремели в Одессе

«Новости.LIVE»: взрывы прогремели в Одессе

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Взрывы прогремели в Одессе вечером в среду, 30 октября. Об этом сообщает украинское издание «Новости.LIVE» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 20:37 30 октября. В 20:57 прогремел еще один взрыв, сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Военно-воздушные силы Украины сообщили о движении группы ракет со стороны Черного моря. В свою очередь, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак сообщил о повреждениях инфраструктуры в области. По его словам, промышленное предприятие было повреждено в городе Никополь.

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