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19:55, 30 октября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждениях инфраструктуры в Днепропетровской области

Лисак: в Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Днепропетровской области Украины получили повреждения инфраструктура и промышленное предприятие. Об этом пишет глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лисак в своем Telegram-канале.

По его словам, промышленное предприятие было повреждено в городе Никополь. О повреждениях инфраструктуры сообщается в городе Кривой Рог.

Лисак добавил, что во всех случаях о погибших не сообщается.

Ранее начальник украинской городской военной администрации (ГВА) Покровска (украинское название Красноармейска) Сергей Добряк заявил, что въезд в город будет полностью заблокирован в целях обороны.

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