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19:14, 30 октября 2024Бывший СССР

Добряк решил полностью закрыть въезд в Покровск

Глава ГВА Покровска Добряк: город будет полностью заблокирован в целях обороны

Фото: Reuters

Подконтрольный Украине Покровск (украинское название города Красноармейск) будет полностью заблокирован в целях обороны. Об этом заявил начальник городской военной администрации (ГВА) Покровска Сергей Добряк, передает NV.ua.

«Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму», — заявил глава ГВА Покровска.

Добряк сообщил о намерении полностью закрыть Покровск на въезд и выезд с целью обороны города. Чиновник сообщил, что части Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали перекрывать окраины города. По его информации, подразделения Вооруженных сил (ВС) России находятся в 6,7 километра от города.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отступлении ВСУ из-за нехватки военных. Он заявил, что отступление украинских войск на некоторых участках фронта происходит из-за восьмикратного превосходства ВС России.

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