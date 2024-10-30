Глава ГВА Покровска Добряк: город будет полностью заблокирован в целях обороны

Подконтрольный Украине Покровск (украинское название города Красноармейск) будет полностью заблокирован в целях обороны. Об этом заявил начальник городской военной администрации (ГВА) Покровска Сергей Добряк, передает NV.ua.

«Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму», — заявил глава ГВА Покровска.

Добряк сообщил о намерении полностью закрыть Покровск на въезд и выезд с целью обороны города. Чиновник сообщил, что части Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали перекрывать окраины города. По его информации, подразделения Вооруженных сил (ВС) России находятся в 6,7 километра от города.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отступлении ВСУ из-за нехватки военных. Он заявил, что отступление украинских войск на некоторых участках фронта происходит из-за восьмикратного превосходства ВС России.