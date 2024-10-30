Зеленский заявил об отступлении ВСУ из-за нехватки военных

Зеленский: ВСУ отступают из-за нехватки военных и преимущества ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают из-за нехватки военных и преимущества Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано на его YouTube-канале.

«Когда становится выбор: остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», — заявил политик.

Зеленский объяснил отступление ВСУ значительным перевесом российских войск. Он заявил, что отступление украинских войск на некоторых участках фронта происходит из-за восьмикратного превосходства ВС России.

Ранее Зеленский обвинил Запад в нарушении обещания о поставках Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) до зимы. Политик добавил, что Киев до сих пор не получил требуемую технику.