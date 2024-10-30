Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:55, 30 октября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил об отступлении ВСУ из-за нехватки военных

Зеленский: ВСУ отступают из-за нехватки военных и преимущества ВС России

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают из-за нехватки военных и преимущества Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано на его YouTube-канале.

«Когда становится выбор: остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», — заявил политик.

Зеленский объяснил отступление ВСУ значительным перевесом российских войск. Он заявил, что отступление украинских войск на некоторых участках фронта происходит из-за восьмикратного превосходства ВС России.

Ранее Зеленский обвинил Запад в нарушении обещания о поставках Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) до зимы. Политик добавил, что Киев до сих пор не получил требуемую технику.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Так поступают джентльмены». Вучич объяснил звонок Путину и рассказал, что тот думает о прекращении огня на Украине

      Минобороны показало кадры артиллерийского удара в Курской области

      В Белоруссии анонсировали учения ОДКБ

      Стало известно о прекращении ВСУ попыток спасти сослуживцев из котла под Курском

      Ольга Серябкина снялась в откровенном образе

      Опрос показал отношение жителей Абхазии к России

      В России собрали космическую головную часть с «Ионосферой-М»

      США расширили санкции против России

      Над российским регионом заметили украинский беспилотник

      Силовики задержали россиянина по подозрению в финансировании терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше