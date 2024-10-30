Зеленский обвинил Запад в нарушении одного обещания

Зеленский: Запад нарушил обещание по поставкам систем ПВО до зимы

Запад нарушил обещание по поставкам Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) до зимы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано на его Youtube-канале.

«Мы готовим страну к зиме, которая будет решающей. С отключениями света. Но некоторые партнеры не держат слово», — высказался политик.

Зеленский обвинил Запад в нарушении данного на саммите НАТО в Вашингтоне обещания по поставкам ПВО. По его словам, западные политики заявили о неготовности принять Украину в альянс, но пообещали поставить шесть-семь систем ПВО в течение 2024 года. Политик добавил, что Киев до сих пор не получил требуемую технику.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что страна выделит средства на закупку комплекса ПВО Patriot для Украины. По его оценкам, королевство потратит 1,4 миллиарда крон (около 12,3 миллиарда рублей) на закупку комплекса.