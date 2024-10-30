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14:30, 30 октября 2024Мир

Норвегия купит Украине Patriot

Newsweek: Норвегия выделит средства на закупку комплекса ПВО Patriot для Украины

Фото: AP

Норвегия выделит средства в размере 1,4 миллиарда крон (около 12,3 миллиарда рублей) на закупку комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины. Об этом со ссылкой на заявление норвежского правительства сообщает американский журнал Newsweek.

Как указал премьер-министр королевства Йонас Гар Стере, защита украинского неба является «приоритетным направлением для Норвегии, и я очень рад, что мы можем помочь Украине приобрести новую систему ПВО Patriot».

В сентябре Норвегия продлила программу помощи Украине до 2030 года.

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      Виктория Кондратьева
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