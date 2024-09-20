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15:14, 20 сентября 2024Мир

Норвегия продлила программу помощи Украине на шесть лет

Премьер Норвегии Стере объявил о продлении программы помощи Украине до 2030 года
Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере. Фото: Urs Flueeler / Reuters

Норвегия продлила программу помощи Украине на шесть лет. Об этом объявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере, сообщает Reuters.

Отмечается, что на расширение программы Норвегия продлит свою программу помощи Украине на три года и выделит в общей сложности 60 миллиардов норвежских крон (5,7 миллиардов долларов). Таким образом, сумма помощи будет увеличена до 135 миллиардов крон и будет действовать до 2030 года.

Ранее Норвегия вложилась в покупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины через Международный фонд поддержки Украины (IFU), который был основан в 2022 году, внеся пожертвование в размере 570 миллионов крон.

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      Семен Александров
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