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19:19, 3 сентября 2024Мир

Норвегия вложилась в покупку беспилотников для ВСУ

Норвегия вложилась в покупку беспилотников для ВСУ через фонд помощи

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Норвегия вложилась в покупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через Международный фонд поддержки Украины (IFU), который был основан в 2022 году. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

«Норвегия внесла в это пожертвование 570 миллионов норвежских крон. Приобретение осуществляется через возглавляемый британцами Международный фонд для Украины», — отмечается в сообщении.

Ранее в британском Минобороны сообщили, что Лондон вложил более 500 миллионов фунтов стерлингов в Международный фонд поддержки Украины. Уточняется, что этот взнос был самым крупным. Средства были вложены и Норвегией, Швецией, Данией, Исландией, Нидерландами, Литвой, Австралией и Новая Зеландией, в результате чего общая сумма превысила один миллиард.

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      Максим Габриелян
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