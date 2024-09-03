Норвегия вложилась в покупку беспилотников для ВСУ через фонд помощи

Норвегия вложилась в покупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через Международный фонд поддержки Украины (IFU), который был основан в 2022 году. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

«Норвегия внесла в это пожертвование 570 миллионов норвежских крон. Приобретение осуществляется через возглавляемый британцами Международный фонд для Украины», — отмечается в сообщении.

Ранее в британском Минобороны сообщили, что Лондон вложил более 500 миллионов фунтов стерлингов в Международный фонд поддержки Украины. Уточняется, что этот взнос был самым крупным. Средства были вложены и Норвегией, Швецией, Данией, Исландией, Нидерландами, Литвой, Австралией и Новая Зеландией, в результате чего общая сумма превысила один миллиард.