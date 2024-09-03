Великобритания внесла рекордную сумму в фонд помощи Украине

Великобритания вложила 500 миллионов фунтов в IFU, основанный в 2022 году

Великобритания вложила более 500 миллионов фунтов стерлингов в Международный фонд поддержки Украины (IFU), который был основан в 2022 году. Об этом сообщается на сайте британского Минобороны.

«Восемь стран со всего мира присоединились к Великобритании, чтобы предоставить более 1 миллиарда фунтов стерлингов для Международного фонда поддержки Украины (IFU)», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

Также уточняется, что этот взнос был самым крупным. Средства были вложены и Норвегией, Швецией, Данией, Исландией, Нидерландами, Литвой, Австралией и Новая Зеландией, в результате чего общая сумма превысила один миллиард.

28 августа канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной пресс-конференции в Берлине заявили, что их поддержка Украины останется непоколебимой. Премьер Британии во время выступления сказал, что Украина борется не только за свою страну, но и «за людей по всей Европе». В свою очередь, Шольц пообещал, что Берлин и Лондон продолжат оказывать финансовую, экономическую, политическую и военную поддержку.