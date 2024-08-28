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15:17, 28 августа 2024Мир

Германия и Британия пообещали Украине непоколебимую поддержку

Шольц и Стармер заявили, что их поддержка Украины останется непоколебимой
Кир Стармер и Олаф Шольц

Кир Стармер и Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной пресс-конференции в Берлине заявили, что их поддержка Украины останется непоколебимой. Об этом сообщает Sky News.

Премьер Британии во время выступления сказал, что Украина борется не только за свою страну, но и «за людей по всей Европе». В свою очередь, Шольц пообещал, что Берлин и Лондон продолжат оказывать «финансовую, экономическую, политическую и военную поддержку до тех пор, пока это будет необходимо».

28 августа Шольц принял Стармера в Берлине. Стороны встретились для проведения переговоров по двусторонним и внешнеполитическим темам, а также для обсуждения вопросов европейской и экономической политики. Отмечалось, что Великобритания и Германия планируют заключить двустороннее оборонное соглашение к началу 2025 года.

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      Лина Пивоварова
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