Германия и Британия пообещали Украине непоколебимую поддержку

Шольц и Стармер заявили, что их поддержка Украины останется непоколебимой

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной пресс-конференции в Берлине заявили, что их поддержка Украины останется непоколебимой. Об этом сообщает Sky News.

Премьер Британии во время выступления сказал, что Украина борется не только за свою страну, но и «за людей по всей Европе». В свою очередь, Шольц пообещал, что Берлин и Лондон продолжат оказывать «финансовую, экономическую, политическую и военную поддержку до тех пор, пока это будет необходимо».

28 августа Шольц принял Стармера в Берлине. Стороны встретились для проведения переговоров по двусторонним и внешнеполитическим темам, а также для обсуждения вопросов европейской и экономической политики. Отмечалось, что Великобритания и Германия планируют заключить двустороннее оборонное соглашение к началу 2025 года.