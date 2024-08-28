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03:38, 28 августа 2024Мир

Британия и Германия захотели заключить двустороннее оборонное соглашение

Британия и ФРГ планируют заключить оборонное соглашение к началу 2025 года

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Власти Великобритании и Германии захотели заключить двустороннее оборонное соглашение к началу 2025 года. Об этом сообщает офис британского премьер-министра Кира Стармера, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц 28 августа примет в Берлине Стармера. Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что стороны проведут переговоры «по двусторонним и внешнеполитическим темам», а также вопросам европейской и экономической политики.

Ранее стало известно, что Великобритания строит планы по созданию ракет с дальностью поражения 3,2 тысячи километров для противостояния российскому ядерному орружию.

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      Юлия Мискевич
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