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08:56, 26 июля 2024Мир

Британия захотела создать ракеты против ядерного оружия России

Times: Британия планирует создать ракеты дальностью 3,2 тыс. км против ЯО России

Фото: MC2 Thomas Gooley / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Великобритания строит планы по созданию ракет с дальностью поражения 3,2 тысячи километров якобы для потивостояния российскому ядерному орружию (ЯО). Об этом, ссылаясь на дипломатический источник, пишет Times.

«Британия рассматривает возможность создания дальнобойных ракет, которые смогут уничтожить ядерное оружие, запущенное из России», — утверждает издание.

Согласно информации источника, разработка может быть осуществлена совместными усилиями с Германией. Есть вероятность, что этот проект глава британского Минобороны Джон Хили обсудил во время своего визита в Берлин 24 июля.

Кроме того, размещать изготовленные боеприпасы планируется на территории ФРГ.

Ранее на Западе допустили применение президентом США Джо Байденом ядерного оружия против России перед уходом с поста главы государства. Он располагает кодами запуска до января следующего года.

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      Александра Синицына
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