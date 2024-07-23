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09:36, 23 июля 2024Мир

На Западе допустили применение Байденом ядерного оружия против России

Дотком: Байден может применить ядерное оружие против России

Фото: Jim Watson / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден может применить ядерное оружие против России перед уходом с поста главы государства. Такое мнение выразил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«У Байдена есть коды запуска до января. Он зол. Партия его предала, СМИ его принижали, спонсоры бросили его, весь мир смеется над ним. Он хотел быть президентом военного времени. Победа над Россией должна была стать его наследием. Он с треском провалился и может уйти с грохотом», — говорится в публикации бизнесмена.

21 июля американский лидер Джо Байден объявил, что покидает предвыборную гонку. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

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      Виктория Кондратьева
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