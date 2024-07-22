В Кремле напомнили о нелюбви потенциального кандидата в президенты США к России

Песков: кандидат в президенты США Харрис не отличается любовью к России

Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии, предложенная американским лидером Джо Байденом, действующий вице-президент Камала Харрис не отличается любовью к России. Это заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В настоящий момент мы не можем оценивать как-то потенциальную кандидатуру госпожи Харрис с точки зрения наших двусторонних отношений, ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши отношения замечено не было», — сказал он, добавив, что заявления Харрис «изобиловали достаточно недружественной России риторикой».

21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. В качестве претендента на президентский пост от демократов он поддержал кандидатуру Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.