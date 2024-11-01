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01:48, 1 ноября 2024Россия

ВСУ обстреляли храм в Авдеевке

ТАСС: ВСУ обстреляли храм Святой Магдалины в Авдеевке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли храм Святой Марии Магдалины в центре Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

По словам охранника храма, атака произошла ночью и длилась два часа. «Долбануло, хлопнуло, все полетело, посыпалось», — поделился он.

В результате ударов оказалась повреждена пленка, закрывающая оконные проемы, — стекла были выбиты во время предыдущих обстрелов. Кроме того, пострадал фасад храма и колокол. Также была ранена сторожевая собака.

Ранее стало известно, что ВСУ при отступлении из села в Курской области заминировали двери храма. Уточнялось, что он получил существенные повреждения, но при этом не был разграблен.

Авдеевка перешла под контроль Армии России 17 февраля. Спустя два дня российские военные заняли более выгодные рубежи в районе города.

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