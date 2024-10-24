Украинские солдаты при отступлении из курского села заминировали двери храма

ВСУ при отступлении из села в Курской области заминировали двери храма

Украинские солдаты при отступлении из села Борки Курской области заминировали двери храма. Об этом сообщил настоятель церкви иконы Божией Матери «Знамение» отец Александр, передает ТАСС.

По его словам, храм в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил существенные повреждения, но при этом не был разграблен.

«Оценивать повреждения сейчас сложно, мы знаем, что работы очень много. Там остался только один купол из пяти, я думаю, он тоже поврежден», — отметил священник.

Предварительно, разбиты колокольня, крыша, двери и входная группа.

Бои с украинскими войсками в курском приграничье ведутся с 6 августа. 16 сентября стало известно об освобождении села Борки Суджанского района.