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12:06, 24 октября 2024Россия

Украинские солдаты при отступлении из курского села заминировали двери храма

ВСУ при отступлении из села в Курской области заминировали двери храма

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

Украинские солдаты при отступлении из села Борки Курской области заминировали двери храма. Об этом сообщил настоятель церкви иконы Божией Матери «Знамение» отец Александр, передает ТАСС.

По его словам, храм в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил существенные повреждения, но при этом не был разграблен.

«Оценивать повреждения сейчас сложно, мы знаем, что работы очень много. Там остался только один купол из пяти, я думаю, он тоже поврежден», — отметил священник.

Предварительно, разбиты колокольня, крыша, двери и входная группа.

Бои с украинскими войсками в курском приграничье ведутся с 6 августа. 16 сентября стало известно об освобождении села Борки Суджанского района.

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      Елена Торубарова
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