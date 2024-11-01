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01:30, 1 ноября 2024Мир

В Польше предупредили о последствиях захвата Россией танков Abrams

Interia: РФ создаст новые методы борьбы с танками благодаря захваченным Abrams
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Россия сможет разработать новые методы борьбы с бронетехникой после изучения захваченных на Украине танков M1A1 Abrams. Об этом пишет польское издание Interia.

В статье отмечается, что российским военным удалось захватить несколько переданных Киеву машин. Благодаря этому Россия получит сведения о системах и технологиях НАТО, говорится в материале.

Издание полагает, что эти данные позволят РФ разработать эффективный способ отключения электроники американских танков, а также усовершенствовать защиту собственной техники.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что большая часть поставленных на Украину западных танков Abrams уничтожены или захвачены.

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