В Польше предупредили о последствиях захвата Россией танков Abrams

Interia: РФ создаст новые методы борьбы с танками благодаря захваченным Abrams

Россия сможет разработать новые методы борьбы с бронетехникой после изучения захваченных на Украине танков M1A1 Abrams. Об этом пишет польское издание Interia.

В статье отмечается, что российским военным удалось захватить несколько переданных Киеву машин. Благодаря этому Россия получит сведения о системах и технологиях НАТО, говорится в материале.

Издание полагает, что эти данные позволят РФ разработать эффективный способ отключения электроники американских танков, а также усовершенствовать защиту собственной техники.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что большая часть поставленных на Украину западных танков Abrams уничтожены или захвачены.