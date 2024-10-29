На Западе рассказали об уничтожении поставленных на Украину танков Abrams

MWM: большая часть поставленных на Украину Abrams уничтожены или захвачены

Большая часть поставленных на Украину западных танков Abrams уничтожены или захвачены. Об этом написало издание Military Watch Magazine (MWM).

«Более 20 из 31 танка Abrams, поставленных на Украину, были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем большинство из них поразили с помощью управляемой артиллерии или беспилотников-камикадзе», — сказано в статье.

При этом как минимум один танк был подбит российским Т-72Б3 «после обмена атаками, при этом еще несколько машин бросил экипаж», уточнили авторы материала. Издание отмечает, что украинские военные жаловались западным СМИ на уязвимость поставляемой техники, а также нехватку фугасных снарядов.

Ранее издание The National Interest написало, что российские танки семейства Т-72 из-за своей простоты стали идеальным выбором боевой машины для специальной военной операции. До этого журналисты издания рассказали, что американские танки M1 Abrams, которые применяли в прошедших конфликтах, становятся слишком старыми для современного поля боя.

В сентябре издание Military Watch Magazine указало, что танки Abrams отличаются большими габаритами, которые облегчают работу российских военных по их поражению.