В США рассказали о преимуществах «лучшего танка в мире»

TNI: российский танк Т-72 идеален для СВО из-за простоты конструкции

Российские танки семейства Т-72 из-за своей простоты стали идеальным выбором боевой машины для специальной военной операции (СВО). О преимуществах танка рассказал обозреватель Брэндон Вайхерт в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Я уже говорил это раньше и повторю еще раз: советский основной боевой танк Т-72 — лучший танк в мире. Нет, он ни в коей мере не является высокотехнологичным или навороченным, как американский Abrams или немецкий Leopard 2. Но он выполняет свою работу», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что технологичность, экономичность и простота конструкции делают Т-72 идеальным для тяжелых позиционных боев СВО. При этом модернизированные версии танка получили дополнительные блоки динамической защиты, которые повышают его живучесть.

Ранее в октябре на учениях Ленинградского военного округа заметили модернизированные Т-72Б3М с дополнительными защитными элементами, которые прозвали «лопухами». Резинотканевые экраны обеспечивают дополнительную защиту от дронов.

В том же месяце механик-водитель победившего в танковом биатлоне танка Т-72Б3М с позывным Зубр рассказал, что машина выдержала 19 попаданий в зоне СВО.