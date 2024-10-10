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06:09, 10 октября 2024Наука и техника

Танк-победитель танкового биатлона остался в строю после 19 попаданий в зоне СВО

Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Танк Т-72Б3М, победивший в танковом биатлоне, выдержал 19 попаданий в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал механик-водитель танка с позывным Зубр, пишет РИА Новости.

По его словам, экипажу удалось нанести поражение противнику и выйти из боя невредимыми. «Эта машина проверена в боях, в последнем бою она выдержала 19 прямых попаданий противника, осталась в строю, выполнила задачу, нанесла огневое поражение противнику», — подчеркнул военный.

При этом танк пережил многочисленные попадания: украинские войска, используя различное вооружение, пытались уничтожить машину.

В мае соединение Центрального военного округа (ЦВО) в Оренбургской области получило более 10 танков Т-72Б3М с дополнительной защитой. Танк получил дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, динамическую защиту «Реликт», пушку с повышенной живучестью ствола и усовершенствованную систему управления огнем. Модернизированный Т-72Б3М оснастили дополнительными блоками динамической защиты, которыми прикрыли уязвимые зоны.

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      Марина Совина
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