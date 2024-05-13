Российские танкисты получили модернизированные Т-72Б3М

Соединение ЦВО получило более 10 танков Т-72Б3М с дополнительной защитой

Более десяти модернизированных танков Т-72Б3М, которые отличаются от прошлых модификаций дополнительной защитой, поставили в мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО) в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

«Партия модернизированных танков Т-72Б3М поступила на вооружение дислоцированного в Оренбургской области мотострелкового соединения Центрального военного округа. (…) Партия из более десяти модернизированных танков, обладающих высокой огневой мощью, маневренностью и надежной защитой увеличивает мобильность мотострелковых подразделений и повышает эффективность выполнения задач по предназначению», — сообщили в пресс-службе.

Российский Т-72Б3, который стал развитием советского Т-72Б, получил дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, динамическую защиту «Реликт», пушку с повышенной живучестью ствола и усовершенствованную систему управления огнем. Модернизированный Т-72Б3М оснастили дополнительными блоками динамической защиты, которыми прикрыли уязвимые зоны.

В октябре 2023 года стало известно, что Минобороны России запатентовало образец танка Т-72Б3М с установленным комплексом активной защиты «Арена-М». Комплекс повышает защищенность машины от ракет, противотанковых гранат и кумулятивных снарядов.