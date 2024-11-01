Дочь мэра совратила 15-летнего школьника

В США дочь мэра города в Оклахоме признали виновной в совращении школьника

В США дочь мэра города Веллстон, штат Оклахома, признали виновной в том, что она совратила 15-летнего ученика городской школы. Об этом сообщает KFOR.

27-летнюю Эмму Дилейни Хэнкок арестовали весной 2023 года. По версии обвинения, женщина, работавшая учительницей, несколько месяцев состояла в неподобающих отношениях со школьником. Она, в частности, «намерено трогала и рассматривала тело пострадавшего для получения сексуального удовольствия».

Кроме того, следствие установило, что Хэнкок домогалась подростка на территории школы, показывала ему порнографические материалы и присылала свои фото в обнаженном виде. Также она во время одного из преступных эпизодов «дала ему затянуться своей электронной сигаретой».

Хэнкок, которая является дочерью мэра Веллстона и женой начальника полиции города, признала себя виновной только в предоставлении школьнику электронной сигареты. Однако в среду, 30 октября, суд присяжных признал ее виновной и в сексуальных домогательствах. Какой срок заключения может грозить женщине, не сообщается.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Огайо, которая взялась заниматься с неуспевающим учеником и совратила его. 42-летняя Эмили Натли работала в Старшей школе святого Ксаверия города Спрингфилд.

