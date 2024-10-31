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02:00, 31 октября 2024Из жизни

Учительница занялась сексом с учеником в своем кабинете

WXIX-TV: в США учительница из Огайо совратила неуспевающего ученика

Фото: Jeffrey Hamilton / Unsplash

В США арестовали учительницу из штата Огайо, которая взялась заниматься с неуспевающим учеником и совратила его. Об этом сообщает WXIX-TV.

42-летняя Эмили Натли работала в Старшей школе святого Ксаверия города Спригфилд. Она работала с подростками, которые испытывали проблемы с академической успеваемостью. Осенью 2023 года учительница начала заниматься с пострадавшим. Через некоторое время они начали встречаться вне школы.

Следствие установило, что Натли отправляла школьнику свои фотографии в обнаженном виде и текстовые сообщения сексуального характера. У учительницы и ученика были «многочисленные встречи и сексуальные отношения» в ноябре 2023-го. Как минимум один раз Натли занялась сексом с подростком в своем кабинете в школе.

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Сторона обвинения утверждает, что пострадавший пытался порвать отношения с женщиной, однако она продолжала писать ему откровенные сообщения. В итоге об этом узнала администрация школы. После внутреннего расследования руководители учебного заведения обратились в полицию.

«Этому ребенку были нужны помощь и наставничество. А вместо этого он столкнулся с женщиной, которая решила реализовать свои извращенные сексуальные фантазии за его счет», — сказано в официальном заявлении окружного прокурора.

Натли обвинили по шести уголовным статьям, связанным с сексуальным насилием. Первое судебное заседание по ее делу состоится 8 ноября.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница престижной школы занялась сексом с подростком и обвинила его в изнасиловании. Женщина работала в престижной школе в Белфасте.

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      Никита Савин
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