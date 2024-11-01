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01:59, 1 ноября 2024Бывший СССР

Зеленского попросили написать завещание. Украинский дипломат рассказал о неверии США в победу Украины

Кулеба: США предложили Зеленскому подготовить видеозавещание
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти США попросили президента Украины Владимира Зеленского записать видеозавещание перед началом российской специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал бывший министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что Вашингтон обратился к Зеленскому с такой просьбой из-за опасений, что его могут ликвидировать. «США накануне [СВО] были уверены, что Украина проиграет», — сообщил Кулеба.

Также, по его словам, западные страны призывали украинского лидера готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войне.

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Зеленский подсчитал покушения на себя

В 2023 году Зеленский заявлял, что пережил уже «пять или шесть» покушений. Он отметил, что панику у него вызвала только первая попытка ликвидации.

Первый раз — самый интересный

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В апреле в Польше задержали местного жителя, обвиняемого в подготовке покушения на Зеленского. По версии СБУ, его замыслом был сбор и передача России информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка в Польше, где якобы и должно было произойти покушение на украинского лидера во время его визита в страну.

В начале СВО Зеленский прятался в бункерах, из-за чего тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не мог с ним поговорить в течение нескольких дней. Когда же ему удалось побеседовать с Зеленским, то этот «телефонный звонок оказался довольно трудным», поскольку президент Украины сильно боялся за свою жизнь и требовал от альянса невыполнимых действий, в частности, введения бесполетной зоны над республикой.

На Украине допустили отказ Запада от поддержки Зеленского

Зеленский потеряет всю поддержку после выборов в США, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Зеленский останется вообще без поддержки, без оружия, без денег», — предрек политолог. После этого «начнется буря», добавил Соскин, объяснив, что у украинского лидера много противников в стране, а на Западе «его просто уже на дух не переносят».

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В свою очередь экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что как только кризис на Украине закончится, Зеленский сбежит из страны. По его информации, украинский лидер сможет укрыться «в одном из своих особняков на Кипре или в Италии или, возможно, во Флориде».

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