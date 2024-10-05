Столтенберг рассказал о поведении Зеленского в начале СВО

Столтенберг: в начале российско-украинского конфликта Зеленский прятался

В начале специальной военной операции (СВО) президент Украины Владимир Зеленский прятался в бункерах, из-за чего тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не мог с ним поговорить в течение нескольких дней. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на воспоминание последнего.

Когда же Столтенбергу удалось побеседовать с Зеленским, то этот «телефонный звонок оказался довольно трудным». Президент Украины сильно боялся за свою жизнь и требовал бесполетной зоны, которую НАТО не могла ему предоставить. Как пояснил Столтенберг, подход НАТО был сформулирован с самого начала: «поддерживать Украину, но не быть частью конфликта».

Ранее Столтенберг предположил, что Украине придется отказаться от потерянных в ходе конфликта с Россией территорий. В качестве примера он привел мирный договор Финляндии с СССР после войны 1939-1940 годов.

В свою очередь, бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес предложил отправить Столтенберга воевать на Украину.