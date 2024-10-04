Столтенберг намекнул на отказ Украины от части территорий. Что бывший генсек НАТО предлагает взамен?

Украина может быть вынуждена отказаться от потерянных в ходе конфликта с Россией территорий. На это в интервью Financial Times намекнул бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Бывший генсек НАТО ответил на вопрос о том, какой совет он дал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому, если бы дело дошло до мирных переговоров с Москвой. Он привел в пример мирный договор Финляндии с СССР после войны 1939-1940 годов.
Война закончилась тем, что финны уступили десять процентов своей территории. Однако они получили безопасную границу
Столтенберг назвал условие для урегулирования конфликта на Украине
Столтенберг допустил, что процесс урегулирования конфликта на Украине может запуститься после объявления финальных результатов президентских выборов США в ноябре этого года. «После выборов будет некий новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-либо движения», — порассуждал он. При этом чиновник заявил, что усилия НАТО могут быть направлены не только на обеспечение превосходства Украины на поле боя, но и за столом переговоров. «Но я не думаю, что речь будет идти о том, чтобы поднять белый флаг и сдаться», — отметил он.
Также Столтенберг признал, что альянс переходил красные линии России и его членам это пока сходило с рук. «Конечно, необходимо останавливаться и задумываться о том, что, возможно, такие действия слишком опасны. Но альтернативу — отказ от поддержки Украины из-за какой-то риторики — на самом деле нельзя рассматривать всерьез», — сказал Столтенберг. Кроме того, бывший генсек альянса обвинил российское руководство в том, что оно якобы пытается блефовать, говоря о красных линиях.
При этом экс-генсек обратил внимание, что европейские члены НАТО уступают России по военному потенциалу, для нивелирования этого разрыва страны должны многократно увеличивать траты на оборону. «Мы знаем, что отстаем [от России]. Не могу сказать точно, сколько нужно потратить денег [чтобы компенсировать отставание]. Но могу сказать с уверенностью, что, если союзники собираются реализовать все, что они обещали, (…) это обойдется в гораздо большие суммы, чем 2 процента от их ВВП, 2,5 процента или 3 процента. И Россия знает об этом», — рассказал он.
Против Столтенберга подали иск за конфликт на Украине
На бывшего генерального секретаря НАТО в Бельгии был подан иск за соучастие в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщил автор книги об участии Запада в украинском кризисе гражданин Франции, подавший против экс-генсека иск, Патрик Пазен. «Столтенберг принял участие в организованном плане или заговоре для осуществления действий, представляющих собой вирус против мира», — сказал истец. Он также подчеркнул, что Столтенберг неоднократно врал публично, когда отрицал данные НАТО обещания о нерасширении блока после объединения Германии в 1990 году. По его словам, бывший генсек также сознательно саботировал взаимный курс России и НАТО на создание единой системы безопасности в Европе.
Адвокат Филипп Ванлангендонк, представляющий Пазена в суде, рассказал, что Столтенберг может оказаться в тюрьме до конца дней. «Речь идет об очень серьезных обвинениях. Закон в Бельгии предусматривает за них возможность пожизненного заключения, что является высшей мерой наказания в стране», — отметил он. Юрист подчеркнул, что к расследованию по делу могут присоединиться любые физические лица или организации, которые затронул украинский кризис.