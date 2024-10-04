Столтенберг намекнул на отказ Украины от части территорий. Что бывший генсек НАТО предлагает взамен?

Столтенберг допустил, что Украина откажется от потерянных территорий

Украина может быть вынуждена отказаться от потерянных в ходе конфликта с Россией территорий. На это в интервью Financial Times намекнул бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Бывший генсек НАТО ответил на вопрос о том, какой совет он дал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому, если бы дело дошло до мирных переговоров с Москвой. Он привел в пример мирный договор Финляндии с СССР после войны 1939-1940 годов.

Война закончилась тем, что финны уступили десять процентов своей территории. Однако они получили безопасную границу Йенс Столтенберг экс-генсек НАТО

Столтенберг назвал условие для урегулирования конфликта на Украине

Столтенберг допустил, что процесс урегулирования конфликта на Украине может запуститься после объявления финальных результатов президентских выборов США в ноябре этого года. «После выборов будет некий новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-либо движения», — порассуждал он. При этом чиновник заявил, что усилия НАТО могут быть направлены не только на обеспечение превосходства Украины на поле боя, но и за столом переговоров. «Но я не думаю, что речь будет идти о том, чтобы поднять белый флаг и сдаться», — отметил он.

Также Столтенберг признал, что альянс переходил красные линии России и его членам это пока сходило с рук. «Конечно, необходимо останавливаться и задумываться о том, что, возможно, такие действия слишком опасны. Но альтернативу — отказ от поддержки Украины из-за какой-то риторики — на самом деле нельзя рассматривать всерьез», — сказал Столтенберг. Кроме того, бывший генсек альянса обвинил российское руководство в том, что оно якобы пытается блефовать, говоря о красных линиях.

При этом экс-генсек обратил внимание, что европейские члены НАТО уступают России по военному потенциалу, для нивелирования этого разрыва страны должны многократно увеличивать траты на оборону. «Мы знаем, что отстаем [от России]. Не могу сказать точно, сколько нужно потратить денег [чтобы компенсировать отставание]. Но могу сказать с уверенностью, что, если союзники собираются реализовать все, что они обещали, (…) это обойдется в гораздо большие суммы, чем 2 процента от их ВВП, 2,5 процента или 3 процента. И Россия знает об этом», — рассказал он.

Против Столтенберга подали иск за конфликт на Украине

На бывшего генерального секретаря НАТО в Бельгии был подан иск за соучастие в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщил автор книги об участии Запада в украинском кризисе гражданин Франции, подавший против экс-генсека иск, Патрик Пазен. «Столтенберг принял участие в организованном плане или заговоре для осуществления действий, представляющих собой вирус против мира», — сказал истец. Он также подчеркнул, что Столтенберг неоднократно врал публично, когда отрицал данные НАТО обещания о нерасширении блока после объединения Германии в 1990 году. По его словам, бывший генсек также сознательно саботировал взаимный курс России и НАТО на создание единой системы безопасности в Европе.

Адвокат Филипп Ванлангендонк, представляющий Пазена в суде, рассказал, что Столтенберг может оказаться в тюрьме до конца дней. «Речь идет об очень серьезных обвинениях. Закон в Бельгии предусматривает за них возможность пожизненного заключения, что является высшей мерой наказания в стране», — отметил он. Юрист подчеркнул, что к расследованию по делу могут присоединиться любые физические лица или организации, которые затронул украинский кризис.