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20:20, 4 октября 2024Мир

Бывший генсек НАТО намекнул на вынужденный отказ Украины от потерянных территорий

Столтенберг: Украина может быть вынуждена отказаться от потерянных территорий

Фото: Thomas Fure / Reuters

Украина может быть вынуждена отказаться от потерянных в ходе конфликта с Россией территорий. На это в интервью Financial Times намекнул бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос о том, какой совет он дал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому, если бы дело дошло до мирных переговоров с Москвой, бывший генсек НАТО привел в пример мирный договор Финляндии с СССР после войны 1939-1940 годов.

«Финны нанесли Красной армии гораздо больший ущерб, чем от них ждали. Война закончилась тем, что они уступили десять процентов своей территории. Однако они получили безопасную границу», — сказал он.

В этом же интервью Столтенберг выразил мнение, что финальные результаты президентских выборов США в ноябре этого года могут дать импульс урегулированию конфликта на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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