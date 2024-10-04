Бывший генсек НАТО намекнул на вынужденный отказ Украины от потерянных территорий

Столтенберг: Украина может быть вынуждена отказаться от потерянных территорий

Украина может быть вынуждена отказаться от потерянных в ходе конфликта с Россией территорий. На это в интервью Financial Times намекнул бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос о том, какой совет он дал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому, если бы дело дошло до мирных переговоров с Москвой, бывший генсек НАТО привел в пример мирный договор Финляндии с СССР после войны 1939-1940 годов.

«Финны нанесли Красной армии гораздо больший ущерб, чем от них ждали. Война закончилась тем, что они уступили десять процентов своей территории. Однако они получили безопасную границу», — сказал он.

В этом же интервью Столтенберг выразил мнение, что финальные результаты президентских выборов США в ноябре этого года могут дать импульс урегулированию конфликта на Украине.