Бывший генсек НАТО заявил о значимости выборов в США для хода конфликта на Украине

Столтенберг: выборы в США могут дать импульс урегулированию конфликта на Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что финальные результаты президентских выборов США в ноябре этого года могут дать импульс урегулированию конфликта на Украине. Об этом экс-генсек заявил в интервью Financial Times.

«После [президентских американских] выборов будет некий новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-либо движения... Но я не думаю, что речь будет идти о том, чтобы поднять белый флаг и сдаться. Это может включать в себя способы добиться продвижения на поле боя в сочетании с действиями за столом переговоров», — заявил Столтенберг британским журналистам.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во ходе визита в Киев заявил, что у России нет права вето на вступление Украины в Североатлантический альянс. «Однажды Украина станет членом Организации Североатлантического договора, и у России нет права вето на это», — высказал свое мнение генсек.