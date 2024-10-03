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14:18, 3 октября 2024Мир

Генсек НАТО заявил об отсутствии у России права вето на вступление Украины в альянс

Генсек НАТО Рютте: у России нет права вето на вступление Украины в альянс
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

У России нет права вето на вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во ходе визита в Киев, сообщает Bloomberg.

«Однажды Украина станет членом Организации Североатлантического договора, и у России нет права вето на это», — сказал он.

Ранее Рютте прибыл в Киев со своим первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО, чтобы «продемонстрировать поддержку Украины». Политик заверил, что продолжит убеждать союзников продолжать оказывать поддержку Киеву.

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      Семен Александров
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