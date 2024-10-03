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14:12, 3 октября 2024Мир

Новый генсек НАТО заявил о работе альянса над дальнейшей помощью Украине

Генсек НАТО Рютте: НАТО работает над тем, чтобы предоставить Киеву больше помощи

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

НАТО работает над тем, чтобы предоставить Киеву больше помощи. Об этом заявил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

«Потребности Украины сейчас срочные, и мы усердно работаем над тем, чтобы делать больше и быстрее», — сообщил Рютте.

3 октября генсек Североатлантического альянса прибыл в Киев. Эта поездка стала первым зарубежным визитом Рютте в качестве нового главы НАТО.

В ходе визита политик заверил, что продолжит убеждать союзников по НАТО продолжать оказывать поддержку Украине.

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      Елизавета Мытарева
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