Новый генсек НАТО заявил о работе альянса над дальнейшей помощью Украине

Генсек НАТО Рютте: НАТО работает над тем, чтобы предоставить Киеву больше помощи

НАТО работает над тем, чтобы предоставить Киеву больше помощи. Об этом заявил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

«Потребности Украины сейчас срочные, и мы усердно работаем над тем, чтобы делать больше и быстрее», — сообщил Рютте.

3 октября генсек Североатлантического альянса прибыл в Киев. Эта поездка стала первым зарубежным визитом Рютте в качестве нового главы НАТО.

В ходе визита политик заверил, что продолжит убеждать союзников по НАТО продолжать оказывать поддержку Украине.