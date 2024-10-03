Против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине

Против бывшего генсека НАТО Столтенберга подали иск за конфликт на Украине

На бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Бельгии был подан иск за соучастие в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщил автор книги об участии Запада в украинском кризисе гражданин Франции, подавший против экс-генсека иск, Патрик Пазен. Его слова передает ТАСС.

«Йенс Столтенберг принял участие в организованном плане или заговоре для осуществления действий, представляющих собой вирус против мира», — сказал истец.

Он также подчеркнул, что Столтенберг неоднократно врал публично, когда отрицал данные НАТО обещания о нерасширении блока после объединения Германии в 1990 году. По его словам, бывший генсек также сознательно саботировал взаимный курс России и НАТО на создание единой системы безопасности в Европе.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия не начала бы проведение специальной военной операции, если бы союзники по Североатлантическому альянсу предоставили Украине больше оружия после 2014 года.