На бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Бельгии был подан иск за соучастие в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщил автор книги об участии Запада в украинском кризисе гражданин Франции, подавший против экс-генсека иск, Патрик Пазен. Его слова передает ТАСС.
«Йенс Столтенберг принял участие в организованном плане или заговоре для осуществления действий, представляющих собой вирус против мира», — сказал истец.
Он также подчеркнул, что Столтенберг неоднократно врал публично, когда отрицал данные НАТО обещания о нерасширении блока после объединения Германии в 1990 году. По его словам, бывший генсек также сознательно саботировал взаимный курс России и НАТО на создание единой системы безопасности в Европе.
Ранее Столтенберг заявил, что Россия не начала бы проведение специальной военной операции, если бы союзники по Североатлантическому альянсу предоставили Украине больше оружия после 2014 года.