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21:01, 4 октября 2024Мир

Бывший генсек НАТО признал переход красных линий России

Столтенберг: НАТО переходило красные линии России и альянсу это сходило с рук

Фото: Yves Herman / Goballookpress.com

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс переходил красные линии России и его членам это пока сходило с рук. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times (FT).

«Конечно, необходимо останавливаться и задумываться о том, что, возможно, такие действия слишком опасны. Но альтернативу — отказ от поддержки Украины из-за какой-то риторики — на самом деле нельзя рассматривать всерьез», — сказал Столтенберг.

Кроме того, бывший генсек альянса обвинил российское руководство в том, что оно якобы пытается блефовать, говоря о красных линиях.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия не блефует, укрепляя свою безопасность в ответ на действия недружественных стран. Он призвал Запад «услышать сигналы из Москвы».

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      Виктория Кондратьева
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