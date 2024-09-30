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22:28, 30 сентября 2024Мир

Слуцкий словами «мы не блефуем» обратился к будущему генсеку НАТО

Слуцкий: будущему генсеку НАТО надо серьезно отнестись к предупреждениям РФ
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Johanna Geron / Reuters

Будущему генсеку НАТО Марку Рютте не стоит безответственно относиться к предупреждениям России, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Мы не блефуем. Мы укрепляем свою безопасность в ответ на развязанную западниками прокси-войну против всего Русского мира», — говорится в публикации. Депутат упомянул предложенные изменения в российскую ядерную доктрину и призвал Запад «услышать сигналы из Москвы». «Недооценка реальности лишь обостряет военное безумие», — подчеркнул Слуцкий.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием государства с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не зафиксировал изменений в ядерной доктрине России, которые требуют перемен в политике блока.

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      Сергей Грехов
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