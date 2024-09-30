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15:55, 30 сентября 2024Мир

Генсек НАТО отреагировал на изменения ядерной доктрины России

Столтенберг: изменения в ядерной доктрине РФ не требуют перемен в политике НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО не зафиксировала изменений в ядерной доктрине России, которые требуют перемен в политике блока. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«В НАТО не обнаружили перемен в политике РФ, которые бы потребовали изменений со стороны альянса», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что корректировка ядерной доктрины является зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники Москвы. По словам представителя Кремля, в России «строят свое понимание о подходах визави», именно основываясь на их официальных заявлениях.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием государства с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

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      Семен Александров
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