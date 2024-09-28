В Кремле прокомментировали корректировку российской ядерной политики

Песков назвал изменение ядерной политики ответом на позицию противников РФ

Корректировка «ядерной доктрины» является зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент их беседы в своем Telegram-канале.

По словам представителя Кремля, в России «строят свое понимание о подходах наших визави», именно основываясь на их официальных заявлениях. «Поэтому, да, это абсолютное "зеркало" той позиции, которую они занимают», — резюмировал Песков.

Такой ответ он дал журналисту, поинтересовавшемуся тем, насколько существенную роль в изменении политики сыграли звучащие в последнее время на высоком уровне заявления, что «Россия якобы готовит нападение», и что им якобы нужно готовиться к войне.

Президент РФ Владимир Путин 25 сентября предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием государства с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение. В МИД РФ отметили, что со стороны Запада фиксируется достаточно развернутая первая реакция на корректировку ядерной доктрины страны.