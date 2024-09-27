В МИД оценили реакцию Запада на изменение ядерной доктрины России

Россия фиксирует достаточно развернутую реакцию Запада на изменение ядерной доктрины страны, такую оценку дал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.
Дипломат отметил, что говорить о восприятии Запада можно будет после того, как будет выпущен указ, который одобрит «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».
«Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая», — подчеркнул Рябков.
25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.