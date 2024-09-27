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21:41, 27 сентября 2024Мир

В МИД оценили реакцию Запада на изменение ядерной доктрины России

Рябков: Россия фиксирует реакцию Запада на изменение ядерной политики
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия фиксирует достаточно развернутую реакцию Запада на изменение ядерной доктрины страны, такую оценку дал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что говорить о восприятии Запада можно будет после того, как будет выпущен указ, который одобрит «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

«Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая», — подчеркнул Рябков.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

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      Марина Совина
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