Столтенберг заявил об уступающем России военном потенциале НАТО в Европе

Столтенберг: военный потенциал НАТО в Европе уступает российскому

Европейские члены НАТО уступают России по военному потенциалу, для нивелирования этого разрыва страны должны многократно увеличивать траты на оборону, и Москва прекрасно это знает. Об этом в интервью газете Financial Times заявил экс-генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы знаем, что отстаем [от России]. Не могу сказать точно, сколько нужно потратить денег [чтобы компенсировать отставание]. Но могу сказать с уверенностью, что, если союзники собираются реализовать все, что они обещали, (…) это обойдется в гораздо большие суммы, чем 2 процента от их ВВП, 2,5 процента или 3 процента. [И Россия] знает об этом», — рассказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что финальные результаты президентских выборов США в ноябре этого года могут дать импульс как мирному урегулированию конфликта на Украине, так и военному решению вопроса.