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18:52, 3 октября 2024Мир

Стало известно о возможном наказании экс-генсека НАТО за разжигание конфликта на Украине

Адвокат: экс-генсека НАТО Столтенберга могут наказать пожизненно за Украину
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывшему генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу могут вынести пожизненное наказание за соучастие в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщил адвокат Филипп Ванлангендонк, представляющий французского исследователя Патрика Пазена в суде, который подал иск на экс-генсека НАТО, передает ТАСС.

«Сейчас речь идет об очень серьезных обвинениях. Закон в Бельгии предусматривает за них возможность пожизненного заключения, что является высшей мерой наказания в стране», — отметил адвокат.

Ванлангендонк подчеркнул, что к расследованию по делу могут присоединиться любые физические лица или организации, которые затронул украинский кризис.

Ранее Пазен подал иск против Столтенберга в Бельгии за соучастие в разжигании конфликта на Украине. По его словам, бывший генсек также сознательно саботировал взаимный курс России и НАТО на создание единой системы безопасности в Европе.

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      Дарья Устьянцева
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