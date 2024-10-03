Стало известно о возможном наказании экс-генсека НАТО за разжигание конфликта на Украине

Адвокат: экс-генсека НАТО Столтенберга могут наказать пожизненно за Украину

Бывшему генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу могут вынести пожизненное наказание за соучастие в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщил адвокат Филипп Ванлангендонк, представляющий французского исследователя Патрика Пазена в суде, который подал иск на экс-генсека НАТО, передает ТАСС.

«Сейчас речь идет об очень серьезных обвинениях. Закон в Бельгии предусматривает за них возможность пожизненного заключения, что является высшей мерой наказания в стране», — отметил адвокат.

Ванлангендонк подчеркнул, что к расследованию по делу могут присоединиться любые физические лица или организации, которые затронул украинский кризис.

Ранее Пазен подал иск против Столтенберга в Бельгии за соучастие в разжигании конфликта на Украине. По его словам, бывший генсек также сознательно саботировал взаимный курс России и НАТО на создание единой системы безопасности в Европе.