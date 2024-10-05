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08:47, 5 октября 2024Мир

В Ирландии предложили отправить Столтенберга на Украину

Экс-депутат ЕП Уоллес: Столтенберга следует отправить воевать на Украину
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес предложил отправить экс-генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга воевать на Украину. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Мы должны отправить Йенса Столтенберга воевать на Украину вместе с украинцами рабочего класса, погибающими за глупую прокси-войну США и НАТО», — высказался экс-депутат.

До этого Мик Уоллес заявил, что крупные западные компании крадут земли на Украине. По его словам, Украина подвергается колонизации со стороны Европейского союза (ЕС) и США.

Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что Украина может быть вынуждена отказаться от потерянных в ходе конфликта с Россией территорий. Отвечая на вопрос о том, какой совет он дал бы Владимиру Зеленскому, если бы дело дошло до мирных переговоров, бывший генсек НАТО привел в пример мирный договор Финляндии с СССР.

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      Артём Верейкин
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