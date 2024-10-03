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09:47, 3 октября 2024Мир

В Ирландии заявили о краже западными корпорациями земель на Украине

Экс-депутат Европарламента Уоллес: западные компании крадут земли на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что крупные западные компании крадут земли на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Украина подвергается колонизации со стороны Европейского союза и США. Западные корпорации крадут ее земли, и им совершенно наплевать на уничтожение украинцев из рабочего класса в прокси-войне США и НАТО, которая несет Украине только разрушения», — говорится в публикации.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, что иностранные правительства помогают Киеву, так как западные компании «захватили» большие земельные площади на Украине. По его мнению, Киев нужен Западу, прежде всего, из-за плодородной земли.

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      Виктория Кондратьева
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