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23:23, 31 октября 2024Бывший СССР

Кулеба рассказал о просьбе США к Зеленскому перед началом СВО

Кулеба: США призвали Зеленского записать видеозавещание перед началом СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Власти США попросили президента Украины Владимира Зеленского записать видеозавещание перед началом специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал бывший министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ТСН.

Он пояснил, что Вашингтон обратился к Зеленскому с такой просьбой из-за опасений, что его могут убить. «США накануне [СВО] были уверены, что Украина проиграет», — сообщил Кулеба.

Также, по его словам, западные страны призывали украинского лидера готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войне.

Ранее стало известно, что в начале СВО Зеленский прятался в бункерах, из-за чего тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не мог с ним поговорить в течение нескольких дней. Сообщалось, что президент Украины сильно боялся за свою жизнь и требовал бесполетной зоны, которую альянс не мог ему предоставить.

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