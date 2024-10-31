Кулеба рассказал о просьбе США к Зеленскому перед началом СВО

Кулеба: США призвали Зеленского записать видеозавещание перед началом СВО

Власти США попросили президента Украины Владимира Зеленского записать видеозавещание перед началом специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал бывший министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ТСН.

Он пояснил, что Вашингтон обратился к Зеленскому с такой просьбой из-за опасений, что его могут убить. «США накануне [СВО] были уверены, что Украина проиграет», — сообщил Кулеба.

Также, по его словам, западные страны призывали украинского лидера готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войне.

Ранее стало известно, что в начале СВО Зеленский прятался в бункерах, из-за чего тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не мог с ним поговорить в течение нескольких дней. Сообщалось, что президент Украины сильно боялся за свою жизнь и требовал бесполетной зоны, которую альянс не мог ему предоставить.