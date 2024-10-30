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23:23, 30 октября 2024Бывший СССР

Экс-советник Кучмы предрек Зеленскому полную потерю поддержки после выборов в США

Соскин: после выборов в США Зеленский потеряет всю поддержку
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jens Buttner / Reuters

После выборов в США президент Украины Владимир Зеленский потеряет всю поддержку, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский останется вообще без поддержки, без оружия, без денег», — предрек он. После этого «начнется буря», добавил Соскин, объяснив, что у украинского лидера много противников в стране, а на Западе «его просто уже на дух не переносят».

Ранее Зеленский заявил в интервью, что некоторые лидеры считают, что в «плане победы» Украина «хочет слишком многого», и стали оказывать давление. «Слишком много чего? Мы просто хотим жить. Это слишком?» — заключил он.

Украинский президент также заявил, что Киев получил лишь десять процентов одобренной Конгрессом США помощи. «Если у вас всего лишь десять процентов от всего пакета, за который уже проголосовали, — это не смешно», — подчеркнул украинский лидер. Он добавил, что власти Украины рассчитывали на конкретное количество ресурсов, планируя операции.

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      Сергей Грехов
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