Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:53, 30 октября 2024Бывший СССР

Зеленский упрекнул США в получении десятой части выделенной помощи

Зеленский: Украина получила только десятую часть выделенной США помощи

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина получила лишь 10 процентов от одобренной конгрессом США помощи. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский. Видео опубликовано на его Youtube-канале.

«Если у вас всего лишь десять процентов от всего пакета, за который уже проголосовали — это не смешно», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что власти Украины рассчитывали на конкретное количество ресурсов, планируя операции.

Ранее Зеленский заявил, что Запад нарушил обещание по поставкам Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) до зимы. По его словам, западные политики заявили о неготовности принять Украину в альянс, но пообещали поставить шесть-семь систем ПВО в течение 2024 года. Политик добавил, что Киев до сих пор не получил требуемую технику.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Так поступают джентльмены». Вучич объяснил звонок Путину и рассказал, что тот думает о прекращении огня на Украине

      США продлили возможность сделок с энергетикой для банков России

      Зеленский рассказал об издержках отправки западных войск на Украину

      Расходы россиян на подержанные легковушки подсчитали

      Зеленский упрекнул США в получении десятой части выделенной помощи

      В России на остановке заметили двух тигров

      Рост просрочки по кредитам в России назвали неизбежным

      В России священника заподозрили в педофилии после просмотра фильма с 12-летним школьником

      Глава МОК выступил с обвинениями в адрес России

      Необходимую для российского ипотечника зарплату подсчитали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше