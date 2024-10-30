Зеленский упрекнул США в получении десятой части выделенной помощи

Зеленский: Украина получила только десятую часть выделенной США помощи

Украина получила лишь 10 процентов от одобренной конгрессом США помощи. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский. Видео опубликовано на его Youtube-канале.

«Если у вас всего лишь десять процентов от всего пакета, за который уже проголосовали — это не смешно», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что власти Украины рассчитывали на конкретное количество ресурсов, планируя операции.

Ранее Зеленский заявил, что Запад нарушил обещание по поставкам Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) до зимы. По его словам, западные политики заявили о неготовности принять Украину в альянс, но пообещали поставить шесть-семь систем ПВО в течение 2024 года. Политик добавил, что Киев до сих пор не получил требуемую технику.