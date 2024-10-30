Зеленский рассказал о давлении западных лидеров из-за «плана победы»

Зеленский: западные лидеры оказывают давление на Украину из-за «плана победы»

Некоторые лидеры заявили, что в «плане победы» Украина «хочет слишком многого» и стали оказывать давление. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, видео опубликовано на его YouTube-канале.

«Много стран начали его [«план победы»] принимать и многие начали, знаете, немного оказывать на нас давление. Некоторые лидеры. Мол, вы хотите слишком много. Слишком много чего? Мы просто хотим жить. Это слишком?» — сообщил Зеленский.

Ранее президент Украины говорил, что Запад нарушил обещание о поставках Киеву систем противовоздушной обороны до зимы. По его словам, западные политики заявили о неготовности принять Украину в НАТО и пообещали поставить около семи систем противовоздушной обороны в течение 2024 года, но этого не произошло.