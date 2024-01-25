В США предсказали бегство Зеленского из Украины после конфликта

Полковник Макгрегор: после конфликта Зеленский спрячется в особняке в США или ЕС

Как только кризис на Украине закончится, президент Владимир Зеленский спрячется в одном из особняков в США или ЕС. Бегство украинского лидера из республики после завершения конфликта предсказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Зеленский окажется в одном из своих особняков на Кипре или в Италии или, возможно, во Флориде. Все это — мошенничество, а украинцы эксплуатируются Соединенными Штатами», — заявил Макгрегор.

Ранее американский офицер обвинил Зеленского в желании продать свою страну. По мнению Дугласа Макгрегора, политика интересуют деньги, а не украинцы. Он назвал президента республики «абсолютным мошенником, который вообще не представляет интересы украинского народа».